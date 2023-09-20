Концерт Снуп Догга в Ереване состоится несмотря на митинги

Концерт рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg) в Ереване состоится, несмотря на ситуацию в Нагорном Карабахе и массовые митинги в столице Армении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Организаторы концерта, запланированного на 23 сентября, заявили, что концерт не отменят. Билеты на него стоят от 5,5 тысячи рублей до 15 тысяч рублей.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. Нагорный Карабах капитулировал, а Азербайджан обязался предоставить коридор для эвакуации желающих, в том числе военных, из Нагорного Карабаха.

Жители Нагорного Карабаха массово прибывают в аэропорт Степанакерта, чтобы эвакуироваться из региона после капитуляции Армии Нагорного Карабаха перед Азербайджаном.

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