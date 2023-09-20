Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Концерт Снуп Догга в Ереване состоится несмотря на митинги

Mash: в Ереване не будут отменять концерт Снуп Догга из-за ситуации в Карабахе

close
100%
Global Look Press

Концерт рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg) в Ереване состоится, несмотря на ситуацию в Нагорном Карабахе и массовые митинги в столице Армении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Организаторы концерта, запланированного на 23 сентября, заявили, что концерт не отменят. Билеты на него стоят от 5,5 тысячи рублей до 15 тысяч рублей.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. Нагорный Карабах капитулировал, а Азербайджан обязался предоставить коридор для эвакуации желающих, в том числе военных, из Нагорного Карабаха.

Жители Нагорного Карабаха массово прибывают в аэропорт Степанакерта, чтобы эвакуироваться из региона после капитуляции Армии Нагорного Карабаха перед Азербайджаном.

Ранее певица Валерия раскрыла секрет вечной молодости.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях