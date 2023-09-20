«Природа начнет мстить»: Волочкова высказалась против пластических операций

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с «Пятым каналом», что не планирует прибегать к услугам пластических хирургов.

«Считаю самой большой глупостью вмешиваться в свою природу, потому что потом она начинает очень сильно мстить», — призналась танцовщица.

При этом Волочкова добавила, что обладает «генетической молодостью». В то же время ежедневный спорт и отказ от еды, считает балерина, позволяют ей меньше прибегать к услугам врачей, ради красоты.

«У меня спортивный образ жизни, минимальное количество питания, много физической нагрузки, спортивные массажи, русская баня, ледяная вода, ледяная купель. Это для меня гораздо круче похода к любому косметологу», — подытожила экс-солистка Большого театра.

20 июля Волочкова рассказала своим подписчикам, что вместо завтрака пьет диетический коктейль. Танцовщица готовит его из томатного сока, соевого соуса и перца чили. Волочкова подчеркнула, что иногда вдобавок к такому смузи ест одно куриное яйцо.

Накануне Викторию Боню сравнили с Олегом Монголом после пластики. В конце августа блогерша призналась, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

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