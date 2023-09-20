«Сердечко не выдержало»: жена высказалась о смерти Алексея Янина

Жена актера Алексея Янина в разговоре со «СтарХитом» прокомментировала смерть своего супруга.

«К сожалению, на этот раз правда. Сердечко не выдержало, сегодня Алексея не стало. После 20 дней в коме он умер, не приходя в сознание. Мы навещали его каждый день. Пока я не ездила в больницу, сейчас туда уже не пускают. Завтра поеду, будем заниматься похоронами», — заявила Дарья Янина.

19 сентября Алексей Янин скончался, не приходя в сознание. В РАМТ рассказали, что последние восемь лет Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта. В марте мужчине исполнилось 40 лет. Администрация театра принесла соболезнования родным и близким актера. О времени и месте прощания сообщат позже.

В мае 2015 года Алексей Янин перенес обширный инсульт, из-за которого был прикован к постели. За ним ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Супруга актера, участница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова не комментировала слухи о том, что покинула Янина. По словам матери актера, супруга сына Дарья Клюшникова, участница «Фабрики звезд», с внуком жили отдельно и регулярно навещали Алексея.

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