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Умер создатель «Дяди Степы»

Художник Герман Мазурин скончался в возрасте 91 года

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Художник Герман Мазурин скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Причиной смерти стали травмы от падения. По данным издания, 23 июля Мазурин упал с высоты собственного роста в квартире на улице Малая Дмитровка в Москве, когда занимался домашними делам. Художник ударился головой и был госпитализирован в больницу имени Пирогова.

Мазурину диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени сразу после госпитализации. 19 сентября иллюстратор скончался от полученных травм.

Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года в Пензе. С 1947 по 1952 год он обучался в Пензенском художественное училище. В 1952-м поступил на графический факультет Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. В 1955 году иллюстратор начал работать в издательстве «Детская литература».

Мазурин нарисовал Дядю Степу для книги Сергея Михалкова. Как художник-иллюстратор оформил более 300 книг. Среди них — «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».

Ранее умер актер Алексей Янин.

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