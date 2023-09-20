Звезда «Семнадцати мгновений весны» вспомнила, как Тихонов ее смущал

Актриса Элеонора Шашкова вспомнила в интервью с Борисом Корчевниковым, как коллега Вячеслав Тихонов смущал ее после съемок телесериала «Семнадцать мгновений весны».

Шашкова рассказала, как во время одной из премьер Тихонов громко и прилюдно назвал ее своей «самой любимой женой». Звезда прокомментировала ситуацию как «просто ужас».

«Я думала: «Хоть бы тут провалился этот пол, чтобы меня не видели». Я потом сказала: «Славочка, я вас умоляю, больше не говорите этого ничего». Он говорит: «Хорошо», — поделилась артистка.

Шашкова отметила, что несмотря на ее просьбу, инцидент повторился. Тихонов назвал ее так при своей супруге.

Тихонов сыграл разведчика Штирлица в картине «Семнадцать мгновений весны». Шашкова исполнила роль его жены. Военная драма рассказывает о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии.

В августе 2023 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что образ разведчика Максима Исаева-Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова в телесериале «Семнадцать мгновений весны» повлиял на выбор профессии многими отечественными разведчиками.

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