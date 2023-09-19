Умер актер Алексей Янин, сообщили в Росcийском академическом молодежном театре (РАМТ).

По информации пресс-службы театра, известие о смерти актера поступило от его родных.

«Сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», — говорится в сообщении.

В РАМТ рассказали, что последние восемь лет Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта. В марте мужчине исполнилось 40 лет.

Администрация театра принесла соболезнования родным и близким актера. О времени и месте прощания сообщат позже.

В мае 2015 года Алексей Янин перенес обширный инсульт, из-за которого был прикован к постели. За ним ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Супруга актера, участница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова не комментировала слухи о том, что покинула Янина. По словам матери актера, супруга сына Дарья Клюшникова, участница «Фабрики звезд», с внуком жили отдельно и регулярно навещали Алексея.

В РАМТе Янин играл Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах». Также он известен по ролям в сериалах «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «С.С.Д», «Дочки-матери» и др.

16 сентября стало известно о смерти актера Вячеслава Гришечкина.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.