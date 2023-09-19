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Ирена Понарошку объяснила, почему не позвала родителей и детей на свадьбу

Блогер Ирена Понарошку отказалась приглашать детей и родителей на свадьбу

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irenaponaroshku/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Ирена Понарошку честно рассказала, почему не позвала родителей и детей на свадьбу. Об этом она написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«А теперь я скажу то, что многим может не понравиться. На нашей свадьбе не было родителей. И детей. Ни одного из трех наших сыновей. Я не хотела в этот день быть мамой или дочерью. Руслан — папой и сыном. Мы хотели быть мужчиной и женщиной. Быть только друг для друга. А что, так можно было? Можно! Оказывается, в 40 лет можно делать так, как хочется и не делать так, как не хочется», — написала блогер.

Недавно телеведущая объявила о помолвке с возлюбленным Русланом Годизовым и показала кольцо, которое ей подарил избранник. У мужчины тоже есть ребенок от предыдущего брака, блогер воспитывает семилетнего сына Алана, отмечая, что экс-возлюбленная не препятствует их встречам. Ирена Понарошку отмечала, что у жениха растет прекрасный мальчик, с которым она смогла выстроить дружеские отношения.

Ирена Понарошку тайно вышла замуж за бизнесмена. Ирена Понарошку опубликовала фотографию со свадебной церемонии. На снимке телеведущая запечатлена в белом платье с «крыльями» на спине и белых босоножкам на небольшом каблуке. Ее супруг, бизнесмен Руслан Годизов был одет в черные брюки, белую рубашку и белые кроссовки.

Знаменитость воспитывает двоих сыновей от первого брака с диджеем Александром Листом, с которым рассталась в 2020 году, помимо 12-летнего Серафима у них подрастает 4-летний Теодор.

Ранее Ирена Понарошку объяснила, почему перестала платить сыну за съемки в роликах.

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