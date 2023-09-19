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Отар Кушанашвили выразил поддержку госпитализированному Игорю Николаеву

Блогер Отар Кушанашвили призвал молиться за здоровье Игоря Николаева

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Кадр из видео/Super/Youtube

Журналист и блогер Отар Кушанашвили на своем YouTube-шоу «Каково?» призвал молиться за здоровье госпитализированного певца Игоря Николаева.

«Речь про парня, у которого рецидив болезни. В первый раз певец, успокаивая своих фанатов, говорил: «Со мной все в порядке, я крепок». Когда Игорь выздоровеет, я буду чувствовать, что сделал все, что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Помолитесь за моего друга и вашего любимца», — попросил Кушанашвили.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Как отмечал источник, у артиста якобы нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Также сообщалось, что артист находится в сознании, однако в палату не пускают даже самых близких родственников, а врачи прописали звезде седативные препараты. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование.

Ранее Ксения Собчак оценила возможность романа с популярным YouTube-блогером.

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