Дмитрий Борисов вернется на Первый канал с новым вечерним ток-шоу

Дмитрий Борисов станет ведущим субботнего вечернего ток-шоу «Эксклюзив», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда – даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!» — заявил Борисов.

Борисов будет приглашать в гости различных знаменитостей и проводить с ними откровенные беседы о личной жизни, карьерном успехе и неожиданных поворотах судьбы. В программе планируют показывать эксклюзивные кадры и другие редкие материалы. Премьера новых выпусков шоу состоится 30 сентября. Дмитрий Борисов вел шоу «Эксклюзив» с 2018 по 2020 год.

Незадолго до этого юморист Сергей Светлаков сообщил, что сейчас снимается в новом комедийном проекте «Светлаков +», в рамках которого будет перевоплощаться в своих культовых героев из «Нашей Раши». Он отметил, что съемки в проекте займут не меньше трех месяцев: Светлаков будет работать над ним октябрь, ноябрь и декабрь 2023 года.

Ранее Ксения Собчак оценила возможность романа с популярным YouTube-блогером.