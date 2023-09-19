Актер Филипп Бледный пообещал больше шуток во втором сезоне «Папиных дочек»

В России начались съемки второго сезона продолжения «Папиных дочек», рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

«Во втором сезоне все станет еще плотнее: больше шуток, действий, локаций, различных злоключений и приключений тоже. В общем, скучать не придется», — заявил актер Филипп Бледный.

Режиссерское кресло в этот раз занял один из авторов оригинального сериала, режиссер Аскар Бисембин. Креативный продюсер Аслан Гугкаев заверил, что шоураннеры постарались сделать новое шоу таким, чтобы оно понравилось и фанатам оригинального ситкома, и новым зрителям.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября. В предстоящих сериях Веник окажется на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова.

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