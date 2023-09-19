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Звезда «Счастливы вместе» Захарова обматерила присутствующих на похоронах Гришечкина

Актриса Юлия Захарова пришла в нетрезвом виде на похороны Гришечкина

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Актриса Юлия Захарова пришла в нетрезвом виде на прощание с актером Вячеславом Гришечкиным. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В опубликованном видеоролике звезда «Счастливы вместе» обматерила присутствующих, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она призналась, что в последний раз общалась с коллегой две недели назад и он был в прекрасном расположении духа. Актриса добавила, что не верит в смерть своего друга.

«Славочка был великий. Просто великий», — заявила она.

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин ушел из жизни в возрасте 61 года. В начале сентября артист попал в больницу, а последнюю неделю провел в реанимации в тяжелом состоянии. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Директор актера Максим Миллер усомнился, что врачи оказывали Гришечкину должный уход, поскольку всего за пять дней у него появились пролежни. Он также называл артиста крепким мужчиной, у которого в последнее время не было критических проблем со здоровьем.

«Я уверен, что им никто толком и не занимался», — считает Миллер.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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