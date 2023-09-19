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Звезда «Криминального чтива» Джон Траволта может сыграть в последнем фильме Тарантино

Журналист Снайдер заявил, что в последнем фильме Тарантино сыграет Джон Траволта

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Miramax Films

Журналист Джефф Снайдер рассказал в Twitter, что Квентин Тарантино планирует снять свой последний фильм «Кинокритик» с актером Джоном Траволтой.

По информации инсайдера, режиссер собирается пригласить на проект еще одного сотрудничавшего с ним актера, помимо Траволты. Еще давно ходили слухи, что в предстоящей картине сыграет Сэмюэль Л. Джексон, однако не было официального подтверждения.

В конце июля стало известно, что съемки «Кинокритика» Тарантино приостановили из-за забастовок актеров и сценаристов в США. Съемочный процесс должны были начать в конце сентября 2023 года.

До этого Тарантино подтвердил, что «Кинокритик» станет последним фильмом в его карьере, отметив, что у него больше нет мотивации снимать кино. Будущий фильм будет посвящен кинокритику, который пишет рецензии для порно-журналов.

Режиссер пояснил, что не планирует совсем уходить из индустрии. Тарантино не исключил вероятности того, что может заняться созданием телешоу или короткометражного фильма. По мнению Тарантино, он мог бы попробовать поставить пьесу или написать книгу. При этом в последний исход ему верится больше всего.

Ранее сообщалось, что Гильермо дель Торо планирует съемки «Доктора Франкенштейна» в следующем году.

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