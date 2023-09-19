Серго из «Кахи» в шутку назвал фанатов Бузовой овцами

Актер и блогер Артем Калайджян на шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой в шутку назвал фан-встречу певицы Ольги Бузовой тусовкой овец.

Они с ведущей играли в блиц-опрос, в рамках которого актер должен был быстро отвечать на вопросы. В конце Утяшева попросила его сказать, как называется тусовка овец. В ответ на это Калайджян заявил, что это фан-встреча Бузовой.

«Ну мы же должны тут иногда шутить?» — улыбнулся Калайджян.

Артист также признался, что у него не было серьезных романтических отношений, кроме первого брака, в котором он провел всего несколько месяцев. Актер уточнил, что ищет девушку, с которой сможет почувствовать химию в отношениях.

«Я никогда в жизни ни с кем не встречался. Один раз женился. Мне было 20 лет. Два месяца провел в браке и развелся. Конец всем отношениям. Почему? Так сложилось, это очень грустная история. Я не то что в поиске. Просто верю в щелчок, химию», — пояснил Калайджян.

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