Укупник рассказал об истерике Ротару в самолете

Композитор Аркадий Укупник заявил, что страдающая от аэрофобии певица София Ротару устроила однажды истерику в самолете. Об этом сообщает kp.ru.

Укупник вспомнил, что во время их совместного полета из Киева в Москву Ротару сильно испугалась, так как пилоты не смогли с первого раза посадить лайнер и ушли на второй круг. Ротару начало трясти от страха, у артистки началась паника.

«Ротару, которая вообще не летает на самолетах, начала паниковать и причитать: «Зачем я полетела? Я же хотела поездом, я же не летаю!» — заявил Укупник.

В конце августа сообщалось, что София Ротару купила жилье в Италии. При этом артистка не смогла продать свою недвижимость в Москве.

Летом 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что Ротару воссоединилась за границей с сыном, невесткой и внуком, которые проживают в Италии уже больше года. Там же исполнительница купила заграничный домик, оформив его на сына Руслана Евдокименко. Мужчина живет за границей с женой Светланой, 29-летним сыном Анатолием. Его 22-летняя дочь София находится в США, но часто навещает родню.

В Москве у Ротару в собственности квартира площадью 120 кв. м на улице Зоологической. Похожие квартиры оценивают в 60 миллионов рублей.

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