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Самоназванный фаворит Пугачевой назвал сумму вложений Примадонны в его раскрутку

Певец Сергей Савин заявил, что Пугачева потратила на него $10 миллионов

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alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец и победитель шоу «Фактор А» Сергей Савин заявил, что артистка Алла Пугачева вложила $10 млн в его раскрутку после победы на конкурсе. Его слова передает Popcake в своем Telegram-канале.

По словам исполнителя, Примадонна считала, что у Савина «должно быть все только самое лучшее, так как он придал красок ее жизни».

«Поначалу мне было неловко, что за меня платит женщина. Но Алла настаивала и говорила, что ей это не то что не в тягость, а, наоборот, в удовольствие», — вспомнил он.

12 сентября самоназванный фаворит Пугачевой рассказал о наказании певицы за измену с клипмейкером Ириной Мироновой. Савин подчеркнул, что артистка лишила исполнителя своей поддержки. Он добавил, что после его начала отношений с Мироновой Пугачева «была в ярости» и «наказывала жестоким игнором».

Незадолго до этого Савин также высказался о браке Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), отметив, что Примадонна говорила ему об отсутствии любви к своему мужу. По словам Савина, Пугачевой просто «комфортно» жить с Галкиным.

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