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Актер Егор Бероев приобщает свою дочь к советскому кино

Актер Егор Бероев составил список советских картин для своей 16-летней дочери

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Актер Егор Бероев признался, что составил список советских и зарубежных картин для своей 16-летней дочери Евдокии. Его слова приводит kp.ru.

По словам Бероева, всего в лонг-лист вошло 200 картин, которые он считает необходимыми для просмотра ребенку.

«Если начать их перечислять, это займет очень много времени, а выделить тройку лидеров, например, я так сразу не готов. В качестве подсказки могу сказать, что фильмов с моим участием там нет», — заявил артист.

Бероев вспомнил, что недавно пересматривал с Евдокией итальянскую гангстерскую сагу «Однажды в Америке». Эта картина, подчеркнул актер, входит в его личный топ любимых фильмов.

«Каждый раз, когда я его смотрю, он открывается мне с новой стороны», — признался артист.

Егор Бероев — актер театра и кино, известный по сериалам «Семейные тайны», «Пятый угол» и «Гражданин начальник». Он также исполнил роль Эраста Фандорина в фильме Джаника Фазиева «Турецкий гамбит». Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой, с которой познакомился еще в 2001 году. В 2007-м у пары родилась дочь.

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