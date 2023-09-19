Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госпитализированный Игорь Николаев перенес операцию

«РЕН ТВ»: музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певцу и музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Врачи произвели исполнителю коронарное шунтирование. Он находится в реанимации.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Как отмечал источник, у артиста якобы нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Также сообщалось, что артист находится в сознании, однако в палату не пускают даже самых близких родственников, а врачи прописали звезде седативные препараты.

При этом источник агентства ТАСС утверждал, что певец находится в клинике в плановом порядке, не в реанимации.

В тот же день концертные площадки Сочи и Краснодара отменили концерты Игоря Николаева, запланированные на 20 и 21 сентября

Игорь Николаев начал свою музыкальную карьеру в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Аллы Пугачевой «Рецитал». Композитор писал музыку и песни для таких артистов, как Владимир Кузьмин, Иосиф Кобзон, Наташа Королева, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров.

Ранее блогер Дава раскрыл подробности госпитализации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях