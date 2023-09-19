Госпитализированный Игорь Николаев перенес операцию

Певцу и музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Врачи произвели исполнителю коронарное шунтирование. Он находится в реанимации.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Как отмечал источник, у артиста якобы нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Также сообщалось, что артист находится в сознании, однако в палату не пускают даже самых близких родственников, а врачи прописали звезде седативные препараты.

При этом источник агентства ТАСС утверждал, что певец находится в клинике в плановом порядке, не в реанимации.

В тот же день концертные площадки Сочи и Краснодара отменили концерты Игоря Николаева, запланированные на 20 и 21 сентября

Игорь Николаев начал свою музыкальную карьеру в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Аллы Пугачевой «Рецитал». Композитор писал музыку и песни для таких артистов, как Владимир Кузьмин, Иосиф Кобзон, Наташа Королева, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров.

Ранее блогер Дава раскрыл подробности госпитализации.