Тунисский остров с одной из старейших синагог мира внесен в Список Всемирного наследия

В рамках 45-й сессии организации ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) остров Джерба в Тунисе был добавлен в Список Всемирного наследия, как сообщает министерство культуры Туниса. Об этом пишет РИА Новости.

Решение о включении острова Джерба в Список Всемирного наследия было принято на заседании комитета по мировому культурному наследию, которое проходило с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде.

Министерство культуры Туниса подтвердило, что «18 сентября 2023 года остров Джерба был официально включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Остров Джерба, расположенный в Средиземном море у побережья Туниса, славится своими древними и историческими памятниками, которые охватывают различные эпохи — от древнегреческой до периода турецкого владычества над рядом стран Северной Африки.

В 2004 году на острове проживало 139 517 жителей, из них около 65 тыс. — в городе Хумт-Сук и чуть более 50 тыс. — в городе Мидун. Сейчас на острове живут в основном арабы и берберы, существовавшая много веков большая еврейская община практически полностью выехала во Францию и Израиль во второй половине XX века (в 2017 году численность евреев составляла около 1000 человек). На острове находится одна из старейших синагог мира, Эль-Гриба.

В южных районах живут берберы, говорящие на языке джерба.

С добавлением острова Джерба в Список Всемирного наследия, Тунис теперь имеет восемь объектов, внесенных в этот список. Ранее такую честь получили римский амфитеатр в Эль-Джеме, археологические раскопки Карфагена, древние медины столицы Туниса и городов Сус и Кайруан, руины пунического города Керкуан и археологический памятник Дугга.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.