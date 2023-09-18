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Бузова исполнила мечту девочки с синдромом Дауна

Певица Бузова похвалила картины девочки с синдромом Дауна

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица и телеведущая Ольга Бузова исполнила мечту девятилетней девочки с синдромом Дауна. Об этом сообщает kp.ru.

Девятилетняя Нина Перепечко призналась, что давно хотела подарить Бузовой свои картины. Девочке диагностировали синдром Дауна при рождении. У ребенка появилась возможность вручить свои работы после концерта звезды в Екатеринбурге. Начинающая художница нарисовала певицу в розовых очках и арбузы.

После концерта Перепечко и ее мать Александру провели за кулисы, где Нина передала свои работы лично Бузовой. Как отмечает издание, звезда растрогалась при встрече. Она поблагодарила девочку за работу и поцеловала ее в щеку.

«Удачи тебе. Мамочку береги! И обязательно продолжай рисовать, у тебя настоящий талант!» — заявила артистка.

Ольга Бузова получила наибольшую известность после прихода в шоу «Дом-2» в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай», где спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

Ранее Ольга Бузова выпустила «истинную оду любви».

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