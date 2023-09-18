Дрю Бэрримор отложила выход своего шоу из-за забастовки сценаристов

Выход нового сезона «Шоу Дню Бэрримор» отложен из-за забастовки сценаристов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса Дрю Бэрримор планировала пустить шоу в эфир без сценаристов, участвующих в забастовке Гильдии сценаристов США (WGA). В ответ представители Гильдии устроили пикет возле павильонов CBS Studios в Нью-Йорке, где проходили съемки возвращавшейся в эфир передачи.

«Я выслушала всех и решила отложить премьеру шоу до тех пор, пока не закончится забастовка. Нет слов, чтобы выразить мои извинения всем, кого я задела, — в особенности нашей невероятной сценарной команде, которая сделала передачу такой, какая она есть сегодня», — написала в социальных сетях Бэрримор, выразив надежду, что решение проблемы удастся найти в скором времени.

Без продолжения программы CBS вновь будет повторять старые выпуски дневного «Шоу Дрю Бэрримор».

Летом 2023 года профсоюзы сценаристов и актеров Голливуда объявили забастовку, поскольку им не удалось договориться с продюсерами об условиях нового контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.

Поддержку Гильдии актеров оказали многие звезды, среди которых самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни, Джулия Робертс, Николь Кидман, Хью Джекман, Райан Рейнольдс, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Арнольд Шварценеггер, Мерил Стрип и Опра Уинфри.

Ранее «Оппенгеймер» собрал $912 млн, став самым кассовым байопиком в истории.