Аркадий Инин назвал актрису Роговцеву яростным врагом

Автор сценариев фильмов «Одиноким предоставляется общежитие» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Аркадий Инин прокомментировал антироссийские высказывания актрисы Ады Роговцевой («Вечный зов», «Укрощение огня»). Его цитирует aif.ru.

По словам 85-летнего кинематографиста, дружившего с Роговцевой, его удивляет поведение актрисы.

«Что у них там в головах происходит? Как бы заглянуть им в мозги? Из нормальной женщины Ада Роговцева превратилась не просто в неприятеля, а в активного, яростного врага», — сказал он.

Инин назвал Роговцеву талантливейшей актрисой.

«А в личной жизни очень страдательная — у нее было много проблем с близкими. Но мы-то в России в этом не виноваты! Ей Россия все дала, и чувство благодарности никто не отменял», — заключил Инин.

Инин пообщался с журналистами в рамках XXI Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». На церемонии закрытия фестиваля заслуженному деятелю искусств, сценаристу, драматургу, писателю Инину был вручен приз имени Леонида Гайдая.

86-летняя народная артистка СССР Ада Роговцева не раз высказывалась о конфликте России и Украины. В августе 2023 года она призывала россиян покаяться.

«Все они должны пройти эти этапы. Раньше Украина не прощала, а терпела», — сказала Роговцева в интервью для YouTube-канала бывшего журналиста НТВ Алексея Суханова.

До этого Роговцеву осудила актриса Светлана Немоляева.

Ранее якутянка стала лауреаткой международного конкурса косплея в Астане.