Анастасия Волочкова объяснила, почему решила отказаться от иска к Большому театру

Балерина Анастасия Волочкова в интервью news.ru призналась, что устала добиваться от Большого театра компенсации в 95 миллионов рублей.

«Я хочу сказать, что главный судебный процесс я выиграла в 2003 году, потому что это было дело моей чести и достоинства. Тогда было другое время, коррупция и деньги только начинали внедряться в этот театр», — пожаловалась Волочкова.

Она подчеркнула, что лично попросила своего адвоката остановить разбирательство с Большим театром. Волочкова убеждена, что выиграть это дело невозможно. Однако танцовщица заметила, что есть «нормальные люди», которые видят происходящую несправедливость и «все понимают».

В сентябре Волочкова опровергла слухи о задолженностях перед государством. Балерина уверила, что исправно платит налоги и все коммунальные платежи. Артистка напомнила, что бесплатно выступила на День города в Москве перед более чем 200 тысячами зрителей.

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