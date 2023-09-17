Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анастасия Волочкова объяснила, почему решила отказаться от иска к Большому театру

Балерина Анастасия Волочкова отчаялась добиваться компенсации от Большого театра

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Балерина Анастасия Волочкова в интервью news.ru призналась, что устала добиваться от Большого театра компенсации в 95 миллионов рублей.

«Я хочу сказать, что главный судебный процесс я выиграла в 2003 году, потому что это было дело моей чести и достоинства. Тогда было другое время, коррупция и деньги только начинали внедряться в этот театр», — пожаловалась Волочкова.

Она подчеркнула, что лично попросила своего адвоката остановить разбирательство с Большим театром. Волочкова убеждена, что выиграть это дело невозможно. Однако танцовщица заметила, что есть «нормальные люди», которые видят происходящую несправедливость и «все понимают».

В сентябре Волочкова опровергла слухи о задолженностях перед государством. Балерина уверила, что исправно платит налоги и все коммунальные платежи. Артистка напомнила, что бесплатно выступила на День города в Москве перед более чем 200 тысячами зрителей.

Ранее Приянка Чопра назвала мужа Ника Джонаса «величайшей радостью в жизни».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях