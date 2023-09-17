«С Наполеоном сидел и водку пил»: Александр Шепс поссорился с ведьмой из-за неупокоенной души

В новой серии шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» медиумы Виктория Райдос, Александр Шепс и Лина Джебисашвили отправились в Самару, где им надо было расследовать детали загадочного инцидента.

Трое экстрасенсов решили вызвать духа, однако каждый делал это по-своему. Лина Джебисашвили категорически раскритиковала ритуалы своих коллег на кладбище и отказалась присутствовать при колдовстве. Александр Шепс в свою очередь чуть не сорвал работу Виктории Райдос.

После всех церемоний участники собрались в готическом зале ради выставления оценок. Выяснилось, что Лина Джебисашвили после выезда на испытание перестала здороваться с Викторией Райдос. Райдос заявила, что после съемок к ней явилась неупокоенная душа и поблагодарила за проделанную работу. Однако Александр Шепс не согласился со словам коллеги и обвинил ее во лжи.

«Я хочу сказать, что сейчас Виктория лукавит и каждое ее слово — ложь! Я с таким же успехом могу сказать, что вчера с Наполеоном сидел и водку пил! Классный мужик! Я не верю в то, что озвучивает Виктория!» — возмутился медиум.

Однако ведущий и другие участники проекта осудили Шепса за голословные обвинения, а младший брат экстрасенса Олег и вовсе снизил ему баллы за испытание.

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