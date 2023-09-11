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Тиму Бертону не хватило двух дней, чтобы закончить новый «Битлджус»

Из-за забастовок в Голливуде режиссер Бертон не закончил второй «Битлджус»

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The Geffen Company

Американскому режиссеру Тиму Бертону не хватило двух дней, чтобы закончить съемки продолжения своей фэнтези-комедии «Битлджус». Об этом он рассказал в беседе с Independent.

«Битлджус 2» не был закончен из-за забастовки голливудских актеров. По словам Бертона, новый фильм будет снят в стилистике его «Битлджуса» 1988 года.

К съемкам в картине вернулись Майкл Китон и Вайнона Райдер, к ним присоединилась звезда сериала Бертона «Уэнсдей» Дженна Ортега.

Композитором картины станет Дэнни Эльфман, ранее не раз работавший с Бертоном.

Бертон хотел снять фильм «Битлджус на Гавайях» после выхода первого фильма. Однако тогда он был занят производством фильма «Бэтмен возвращается», а после — другими проектами.

В 2011 году Вайнона Райдер говорила, что хотела бы сыграть главную героиню «Битлджуса» Лидию Дитц снова, но только при условии, что Бертон и Китон также будут участвовать в создании фильма.

В июле со съемочной площадки фильма «Битлджус 2» в Восточном Коринфе, штат Вермонт (США), были украдены два реквизита.

Ранее в РПЦ заявили о трансформации образа «пьяного русского» в кино.

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