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«Би-2» заменили в песне Чичерину на Хаматову

Актриса Хаматова заменила Чичерину в песне «Би-2» «Мой рок-н-ролл»

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В столице Латвии на площадке «Арена Рига» выступила российская группа «Би-2». Об этом сообщили балтийские СМИ.

На сцену, в частности, вышла актриса Нового Рижского театра Чулпан Хаматова, в 2022 году переехавшая в Ригу из России. Хаматова, недавно сдавшая экзамен на знание латвийского языка, поздоровалась с публикой по-латышски и заменила певицу Юлию Чичерину в хите группы «Мой рок-н-ролл».

Концерт «Би-2» в Риге откладывался в течение трех лет из-за пандемии и сложностей с визами для россиян. Во время выступления коллектив представил свой новый альбом «Я двигаюсь дальше».

В ближайшие два месяца «Би-2» собираются посетить с концертами 17 стран.

В мае Минюст России признал иностранным агентом солиста российской рок‐группы «Би‐2» Егора (Игоря) Бортника, известного как Лева. Согласно сообщению ведомства, музыкант выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти.

Накануне Хаматова получила роль глухонемой в спектакле Алвиса Херманиса «Страна глухих». В феврале 2023 года Новый Рижский театр отменил спектакль с участием Хаматовой «Gogolis.Nature Morte» из-за «творческой неудачи».

Ранее мистический детектив с Данилой Козловским не получил прокатное удостоверение.

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