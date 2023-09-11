Сергей Светлаков пришел на «Шоу Воли» и анонсировал скетчком с героями «Нашей Раши»

Юморист Сергей Светлаков стал гостем «Шоу Воли» и анонсировал несколько новых проектов.

Ведущий шоу Павел Воля встретил коллегу и товарища караваем, чтобы отметить его первое появление на ТНТ за пять лет. Светлаков рассказал о своих творческих планах и отметил, что станет членом жюри юмористического шоу «Лига городов».

Помимо этого, сейчас комик выступает шоураннером проекта «Казачок». Светлаков описал грядущее шоу, как попытку сделать «детско-юношеское приключенческое фантастическое кино» по типу «Гостьи из будущего»: по сюжету современный подросток отправится в Россию 17 века, чтобы отражать нападение поляков на Москву.

Также Светлаков анонсировал скетчком «Светлаков плюс», где он будет перевоплощаться в знакомых россиянам персонажей из «Нашей Раши» — учительницу Снежану Денисовну, стеснительного подростка Славика и сердитого телезрителя Сергея Юрьевича Белякова из Таганрога.

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