Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сергей Светлаков пришел на «Шоу Воли» и анонсировал скетчком с героями «Нашей Раши»

Юморист Светлаков сыграет главную роль в скетчкоме по мотивам «Нашей Раши»

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Юморист Сергей Светлаков стал гостем «Шоу Воли» и анонсировал несколько новых проектов.

Ведущий шоу Павел Воля встретил коллегу и товарища караваем, чтобы отметить его первое появление на ТНТ за пять лет. Светлаков рассказал о своих творческих планах и отметил, что станет членом жюри юмористического шоу «Лига городов».

Помимо этого, сейчас комик выступает шоураннером проекта «Казачок». Светлаков описал грядущее шоу, как попытку сделать «детско-юношеское приключенческое фантастическое кино» по типу «Гостьи из будущего»: по сюжету современный подросток отправится в Россию 17 века, чтобы отражать нападение поляков на Москву.

Также Светлаков анонсировал скетчком «Светлаков плюс», где он будет перевоплощаться в знакомых россиянам персонажей из «Нашей Раши» — учительницу Снежану Денисовну, стеснительного подростка Славика и сердитого телезрителя Сергея Юрьевича Белякова из Таганрога.

Ранее Дарья Мороз рассказала, как «стала артисткой» в 2,5 месяца.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях