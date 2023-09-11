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Звезды «Горцев от ума» станут ведущими тревел-шоу

Блогеры Омар Алибутаев и Юсуп Омаров стали ведущими тревел-шоу «Орел и Орел»

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VK

Блогеры и комики Омар Алибутаев и Юсуп Омаров стали ведущими тревел-шоу «Орел и Орел». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители VK Видео.

«Орел и Орел» выйдет 11 сентября в 12:00 на платформе.

В проекте Алибутаев и Омаров расскажут о том, как можно роскошно путешествовать по России, и покажут самые «понтовые» места страны. Блогеры прокатятся на императорской карете Екатерины II, научатся японскому дрифту и погоняют на трассе «Формулы-1». Ведущие поставили цель доказать, что можно интересно проводить время не только в Москве.

«Я узнал Россию совсем с другой стороны: с более богатой природой, атмосферой и красивыми локациями, которые точно должны быть увидены всеми, кто любит и ценит природу. Благодаря проекту зритель точно поймет, что и в России тоже есть куда полететь, поехать, поплыть, поскакать, побежать — не хуже, чем за границей, а где-то даже лучше», — заявил Алибутаев.

В первом выпуске ведущие посетят Санкт-Петербург. В следующих сериях комики исследуют на предмет неординарных мест для отдыха Сочи, Владивосток, Казань, Екатеринбург, Дербент, Нижний Новгород, Мурманск, Пятигорск, Астрахань и другие города России.

«За время участия в проекте я не только узнал много нового о России, но и преодолел свои страхи. Зрители вместе с нами покатаются на вертолете, зип-лайне и других необычных средствах передвижения. Посмотрят на страну по-новому и восхитятся ее красотой», — поделился Омаров.

Омаров и Алибутаев наиболее известны по скетч-шоу «Горцы от ума», которое появилось в 2008 году. В нем также приняли участие комики Эльдар Иразиев, Халил Мусаев, Рукият Халидова и Хаджимурад Набиев. Основной состав проекта гастролировал с концертами по России, США и Казахстану.

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