«Перекрестись»: Алла Довлатова дала совет, как реагировать на просьбу бывшего вернуть отношения

Ведущая Алла Довлатова в разговоре с «Пятым каналом» посоветовала девушкам не пытаться вернуть бывшего, который сам решил завершить отношения.

«У меня всегда была такая философия, и я считаю, что она — единственная философия успешной женщины. Если человек тебя недооценил, значит, он просто тебя недостоин, это просто не твой человек, ушел — и слава богу! Перекрестись, скажи: «Господи, спасибо тебе большое!». Обязательно придет твой человек, это безусловно», — подчеркнула Довлатова.

По словам радиоведущей, актеры иногда прибегают к такой философии, когда им не удается получить желаемую роль. В таком случае они надеются, что судьба преподнесет им более интересный и перспективный проект. При этом сама Довлатова использует такую логику только в личной жизни.

У знаменитости двое детей от первого брака с бизнесменом Дмитрием Лютым и две дочери от сотрудника МВД Алексея Бороды.

Ранее Собчак заявила, что ждет от Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) трек в стиле Михаила Круга.