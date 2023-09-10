«Не очко обычно губит»: Собчак оценила новый клип Моргенштерна*

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале оценила новый клип и трек рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) «Черный русский», который тот исполнил в стиле шансона.

«Посмотрела твой клип и на правах твоей поклонницы решила прокомментировать. Ты можешь лучше. Тебе уже, извини, не 15. Татуировки, конечно, уже не смыть, но не обязательно переходить в шансон. Есть другие пути, мой дорогой», — сказала Собчак.

Она поддержала слова Моргенштерна об Оксимироне (признан в РФ иностранным агентом), которому, по мнению Собчак, не пристало в свои 40 лет писать песни про чужих матерей и свой красивый пенис. Однако, добавила Собчак, сам Моргенштерн тоже недалеко ушел от своего коллеги по сцене.

«Лавры Шуфутинского в сентябре многим не дают покоя, конечно. Морген, ждем следующий трек в стиле Михаила Круга», — написала Собчак.

В своем последнем клипе «Черный русский» Моргенштерн пародирует образы русских бандитов: в клипе есть сцены ограбления банка, разборки с преступниками и полицейскими, свадьба с дракой и Даней Милохиным, который также появился в клипе в образе криминального элемента.

Ранее Даня Милохин снизил гонорар за съемки после возвращения в Россию.