Звезда «Эпидемии» признался, что едва не сжег свой дом

Актер Эльдар Калимулин, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Эпидемия», признался, что едва не сжег свой новый дом. Об этом сообщает mk.ru.

В новый дом он с супругой Татьяной и пятилетним сыном переехал недавно после строительства, длившегося семь лет.

«У нас случились всевозможные протечки и в системе водоснабжения, и в системе отопления. У нас даже был пожар еще до того, как мы все доделали», — сказал Калимулин.

Возгорание, объяснил он, произошло из-за перегрузки во время работы удлинителя. Серьезно имущество не пострадало.

«Хорошо, что мы не отключили воду, хотя как раз собрались это сделать. На кухне стояла глубокая невымытая тарелка, мы ею все и потушили», — рассказал актер.

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