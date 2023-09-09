Ушел из жизни актер сериала «Таинственный остров» Джон Кэйрни

Шотландский актер из сериала «Таинственный остров» Джон Кэйрни ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает портал SVT News со ссылкой на родственников актера.

Отмечается, что Кэйрни сыграл в сериале Роберта Бернса.

«Семья актера и писателя, уроженца Глазго, описывала его как необычайно яркого персонажа и уникально талантливого исполнителя», — говорится в сообщении.

Причины того, почему актер ушел из жизни, не раскрываются.

До этого пресс-служба Российского академического молодежного театра сообщала о кончине российского актера Алексея Янина на 41-м году жизни. Позднее его жена Дарья Янина опровергла эту информацию, заявив, что актер находится в реанимации в коме.

Янин играл во многих российских фильмах и сериалах, а также работал в Российском академическом Молодежном театре.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной кончины.