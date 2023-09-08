Лидер Rammstein поцеловал Аглаю Тарасову в новом клипе

Фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на песню «Zunge» своего сольного проекта Lindemann. Ролик появился на YouTube.

Вместе с музыкантом снялась российская актриса Аглая Тарасова. В одном из фрагментов клипа артисты продемонстрировали поцелуй.

О том, что Тарасова появится в клипе Линдеманна, стало известно 4 сентября. Тогда же сообщалось, что видео снимет российская актриса и режиссер Анна Цуканова-Котт.

Эдгард Запашный рассказал, как Линдеманн просил об опасных трюках с тиграми для съемок «Zunge».

«Рассказал про идею клипа и заявил, что все трюки он намерен исполнять лично. Потому что я сразу спросил, нужно ли готовить дублера. Но он сказал: «Нет, нет, я хочу все сделать сам». После он уточнил: «А тигр мог бы на меня напасть?» То есть он хотел, чтобы тигр напал на него, и, возможно, даже повредил [для исключительного правдоподобия]», — заверил Запашный.

При этом дрессировщик предупредил Линдеманна о том, что тигр может нанести ему повреждения и травмы, даже если они и будут не слишком значительными. Однако лидер немецкой группы согласился на это, тогда уже Запашный выступил против этой идеи, так как не хотел брать на себя такую ответственность.

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