Блогер Даня Милохин вернулся в Россию. Кадрами из Москвы он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда TikTok показал несколько фото, на которых видно московский Кремль. Также он рассказал, что летел в самолете, в котором был Wi-Fi.

«Выиграл этот полет», — написал Милохин в личном блоге.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ. Вскоре после этого блогер выпустил дисс на Первый канал под названием «Изи на», в котором перепел песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).

Позднее Милохин сетовал, что лишился заработка, отказавшись от проектов в России. Из-за нехватки средств блогер был вынужден продать свой розовый автомобиль марки Mercedes-Maybach за 5 млн рублей, при том что транспорт был куплен за 8 млн рублей.

В конце августа стало известно, что Милохин попал в тюрьму в Дубае из-за того, что не был пристегнут. Тиктокера задержали 24 августа. Однако Милохина отпустили уже утром 25-го, так как друзья блогера внесли за него залог.

Ранее сообщалось, что Кирилл Серебренников снимет сериал по роману писателя Гастона Леру «Призрак Оперы» на английском языке.