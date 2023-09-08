Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Даня Милохин вернулся в Россию

Блогер Даня Милохин опубликовал кадры из Москвы после возвращения в Россию

close
100%
danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Даня Милохин вернулся в Россию. Кадрами из Москвы он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда TikTok показал несколько фото, на которых видно московский Кремль. Также он рассказал, что летел в самолете, в котором был Wi-Fi.

«Выиграл этот полет», — написал Милохин в личном блоге.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ. Вскоре после этого блогер выпустил дисс на Первый канал под названием «Изи на», в котором перепел песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).

Позднее Милохин сетовал, что лишился заработка, отказавшись от проектов в России. Из-за нехватки средств блогер был вынужден продать свой розовый автомобиль марки Mercedes-Maybach за 5 млн рублей, при том что транспорт был куплен за 8 млн рублей.

В конце августа стало известно, что Милохин попал в тюрьму в Дубае из-за того, что не был пристегнут. Тиктокера задержали 24 августа. Однако Милохина отпустили уже утром 25-го, так как друзья блогера внесли за него залог.

Ранее сообщалось, что Кирилл Серебренников снимет сериал по роману писателя Гастона Леру «Призрак Оперы» на английском языке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях