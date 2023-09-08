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Бывшая возлюбленная Корчевникова рассказала, почему актер до сих пор одинок

Модель Одегова заявила, что Корчевников до сих пор одинок из-за ревнивой матери

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Модель Анна Одегова рассказала в беседе с kp.ru, что рассталась с актером и телеведущим Борисом Корчевниковым из-за его матери.

По словам Одеговой, родительница Корчевникова не одобрила их союз. Модель отметила, что мать артиста сильно ревновала сына к ней. Девушка заявила, что так происходит до сих пор.

«Она не дает ему ни с кем встречаться даже сейчас», — заключила Одегова.

В 1997 году Борис Корчевников дебютировал в кино в картине «Матросская тишина». Он получил наибольшую известность после работы в сериале «Кадетство», где исполнил роль суворовца Ильи Синицына.

Помимо актерской карьеры, Корчевников активно занимался журналисткой деятельностью и выступал в качестве ведущего в различных программах. Он работал в передачах «Прямой эфир», «Сегодня», «Судьба человека», «Намедни».

В ноябре 2022 года Корчевников рассказал, что был влюблен в звезду сериала «Папины дочки», актрису Дарью Мельникову. По его словам, чувства не были взаимными, так как в то время артистка испытывала симпатию к актеру Александру Головину.

Ранее Настя Ивлеева вспомнила, как хотела поклониться перед Пугачевой.

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