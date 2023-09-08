Татьяна Васильева заменит Инну Чурикову в труппе «Ленкома»

Актриса Татьяна Васильева заменила Инну Чурикову в спектаклях Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщает News.ru.

Васильева примет участие в трех спектаклях, в числе которых «Женитьба» по пьесе писателя Николая Гоголя.

Директор театра Марк Варшавер признался, что это была его личная идея — пригласить Васильеву в труппу. По его мнению, артистка заслуживает главных ролей и лучшего режиссера. Он отметил, что актриса сама давно мечтала поработать в этом театре.

«Я с огромным удивлением узнал, что эта замечательная актриса не служит уже достаточно долгое время ни в одном театре, и не раздумывал ни минуты», — поделился директор «Ленкома».

В июне стало известно, что народная артиста России Мария Миронова ушла из «Ленкома» после работы в нем на протяжении более чем 25 лет. Актриса рассказывала, что у нее нет конфликта с руководством театра, и она остается занятой в постановке «Шут Балакирев».

В сентябре Миронова дебютировала в качестве театрального режиссера. Премьера ее постановки Woman прошла в театре на Таганке.

Ранее сообщалось, что Серебренников планирует снять историю интимного мира оперы на английском языке.