Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Татьяна Васильева заменит Инну Чурикову в труппе «Ленкома»

Актриса Татьяна Васильева присоединилась к театральной труппе «Ленкома»

close
100%
Эмпатия Манучи/YouTube

Актриса Татьяна Васильева заменила Инну Чурикову в спектаклях Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщает News.ru.

Васильева примет участие в трех спектаклях, в числе которых «Женитьба» по пьесе писателя Николая Гоголя.

Директор театра Марк Варшавер признался, что это была его личная идея — пригласить Васильеву в труппу. По его мнению, артистка заслуживает главных ролей и лучшего режиссера. Он отметил, что актриса сама давно мечтала поработать в этом театре.

«Я с огромным удивлением узнал, что эта замечательная актриса не служит уже достаточно долгое время ни в одном театре, и не раздумывал ни минуты», — поделился директор «Ленкома».

В июне стало известно, что народная артиста России Мария Миронова ушла из «Ленкома» после работы в нем на протяжении более чем 25 лет. Актриса рассказывала, что у нее нет конфликта с руководством театра, и она остается занятой в постановке «Шут Балакирев».

В сентябре Миронова дебютировала в качестве театрального режиссера. Премьера ее постановки Woman прошла в театре на Таганке.

Ранее сообщалось, что Серебренников планирует снять историю интимного мира оперы на английском языке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях