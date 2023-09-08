Серебренников планирует снять историю интимного мира оперы на английском языке

Режиссер Кирилл Серебренников снимет сериал по роману писателя Гастона Леру «Призрак Оперы» на английском языке. Об этом сообщает Variety.

Серебренников отметил, что его проект выйдет за рамки текста Гастона Леру. По его задумке, адаптация станет «историей интимного мира оперы».

«Мир оперы — это нематериальная сила, которая действительно и так точно отражает взлеты и падения нашей жизни и нашего общества, где музыка играет центральную и страстную роль», — поделился кинематографист.

Шестисерийный мини-сериал станет первым телевизионным проектом Серебренникова. Продюсерами выступят Од Альбано из кинокомпании Pathé и Илья Стюарт.

История «Призрака оперы» вращается вокруг подающей надежды артистки Кристины Даэ, которая становится навязчивой идеей изуродованного музыкального гения, монстра, преследующего Парижский оперный театр. Современная адаптация расскажет историю с точки зрения Кристины, когда она вступает в роман с призраком.

23 сентября Серебренников представит в Парижской национальной опере Бастилии премьеру «Лоэнгрина» Рихарда Вагнера. В постановке заняты меццо-сопрано Екатерина Губанова, южнокорейский бас Кванчуль Юн, главную роль исполнит польский тенор Петр Бечал.

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