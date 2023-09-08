Роман Костомаров снимется в документальном сериале про жизнь людей с протезами

Фигурист Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра PREMIER.

Картина «Киборг» расскажет о жизни людей с протезами. Автором идеи проекта стала Людмила Арланова. В съемках также приняли участие такие эксперты в области протезирования, как хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании «Моторика» Илья Чех и реабилитолог Елена Мезенцева.

Одной из целей проекта продюсер Дмитрий Литвинов ставит помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.

Фильм будет состоять из трех серий, каждая из которых повествует о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу, а также выступят в роли наставников для тех, кто недавно столкнулся с подобным.

«Примером наших героев мы хотим показать жизнь, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране», — заявил продюсер Макар Кожухов.

В январе 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже его перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля фигуриста выписали из больницы.

Ранее Костомаров показал тренировку в тренажерном зале.