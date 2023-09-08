Звезда «Жизни по вызову» рассказала о детских комплексах из-за пухлых губ

Актриса Анна Чурина в разговоре с «Вечерней Москвой» призналась, что в детстве не считала себя красивой из-за пухлых губ.

«Если честно, в детстве я вообще не воспринимала себя красавицей. Мне казалось, что я какой-то гадкий утенок. У меня всегда были полные губы, я считала, что это некрасиво, даже был комплекс по этому поводу (смеется). Но потом, когда я уже стала студенткой, появились журналы мод, и мы увидели, каких красавиц привечает Запад. Вдруг поняла, что я еще ничего», — посмеялась Чурина.

Она рассказала, что вышла в финал престижного конкурса Elite Model Look по случайности. По словам артистки, она подала заявку на конкурс «за компанию» с подругой, однако оказалась в финале. В то время Чурина училась на факультете иностранных языков и изучала французский, поэтому согласилась поехать в Париж для работы моделью, но ставку на эту профессию никогда не делала.

«Но очень быстро поняла, что это не моя стезя. Осознала, что все-таки хочу быть артисткой, а на подиуме скучновато. И пошла учиться во ВГИК. Мне было уже за 20 лет», — вспомнила артистка.

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