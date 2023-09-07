В Волгограде отменили покупку сцены для концерта Долиной

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За несколько дней до концерта Ларисы Долиной в Волгограде отменили покупку сцены для шоу. Об этом сообщает местное издание «Блокнот».

Сумма закупки на сцену, которую должны были установить на набережной на День города, составляла 6,7 млн рублей.

МУК «Волгоградконцерт» намеревалась передать сумму некоему единственному поставщику, информация о заказе появилась на Госзакупках 5 сентября, в тот же день закупка была заморожена.

Праздничный концерт в Волгограде состоится вечером 10 сентября.

Прием Ларисы Долиной вместе с коллективом обошелся городу в 4,3 млн рублей. В райдере звезды указаны стол со скатертью, посуда, журнальный столик, вешалка, стул, гладильная доска и отпариватель, а среди необходимого персонала — куратор, официант и грузчик.

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