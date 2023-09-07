Российский певец Руслан Богатырев выпустил трек о любви в разлуке «Я жду тебя вопреки». Он посвятил новую песню всем, кто в разлуке, но обязательно встретится.

Сюжет истории, в которой мужчина признается женщине в любви, был навеян автору просмотром фильма.

«История показалась мне настолько близкой каждому человеку, что захотелось написать именно такую песню. Я являюсь автором музыки, стихи написала Ира Эйфория. Верю, что эта песня станет путеводной звездой для всех, чьи сердца даже на расстоянии стучат в унисон», — говорит Богатырев.

Трек вышел на всех музыкальных площадках.

«Часто слышу, что мои песни очень музыкальны. Думаю, это связано с тем, что сначала рождается мелодия, а уже после стихи. Текст подчеркивает настроение музыки, наполняет ее», — поделился Богатырев, отметив, что автор стихов Ира Эйфория услышала все его пожелания и прониклась историей, которую ему бы хотелось отразить в песне.

«Каждый раз, когда я ее слушаю, когда исполняю, нахожу в этой песне что-то новое, она раскрывается подобно прекрасному аромату», — заключил он.

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