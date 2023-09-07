Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Руслан Богатырев выпустил трек о любви в разлуке

Певец Богатырев представил трек о любви «Я жду тебя вопреки»

close
100%
Личный архив

Российский певец Руслан Богатырев выпустил трек о любви в разлуке «Я жду тебя вопреки». Он посвятил новую песню всем, кто в разлуке, но обязательно встретится.

Сюжет истории, в которой мужчина признается женщине в любви, был навеян автору просмотром фильма.

«История показалась мне настолько близкой каждому человеку, что захотелось написать именно такую песню. Я являюсь автором музыки, стихи написала Ира Эйфория. Верю, что эта песня станет путеводной звездой для всех, чьи сердца даже на расстоянии стучат в унисон», — говорит Богатырев.

Трек вышел на всех музыкальных площадках.

«Часто слышу, что мои песни очень музыкальны. Думаю, это связано с тем, что сначала рождается мелодия, а уже после стихи. Текст подчеркивает настроение музыки, наполняет ее», — поделился Богатырев, отметив, что автор стихов Ира Эйфория услышала все его пожелания и прониклась историей, которую ему бы хотелось отразить в песне.

«Каждый раз, когда я ее слушаю, когда исполняю, нахожу в этой песне что-то новое, она раскрывается подобно прекрасному аромату», — заключил он.

Ранее Аль Пачино передумал расставаться с молодой возлюбленной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях