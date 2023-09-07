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Русско-финский фильм вошел в основной конкурс кинофестиваля «Маяк»

На кинофестивале «Маяк» покажут новые фильмы режиссеров Серзина и Мульменко

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«Форест Фильм»/AAMU

Фильм режиссера Анны Кузнецовой «Каникулы» вошел в конкурсную программу кинофестиваля «Маяк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносмотра.

В дебютной полнометражной картине Анны Кузнецовой «Каникулы» сыграли Дарья Савельева и Полина Кутепова, креативным продюсером фильма выступил Борис Хлебников.

Картина русско-финского производства расскажет о детском кружке из провинциальной школы, который полетел на театральный фестиваль в Сочи.

В 2018 году короткометражка Кузнецовой «Шесть два восемь» получила диплом фестиваля «Кинотавр» и принимала участие в смотрах во Франции, Германии, Чехии, Польше, Эстонии и других странах.

Также в конкурсную программу войдут новые фильмы Семена Серзина, Любови Мульменко и Дмитрия Давыдова.

Кинофестиваль «Маяк» впервые пройдет в Геленджике 5-9 октября. Смотр откроется картиной Михаила Местецкого «Год рождения» с Эльдаром Калимулиным, Анастасией Талызиной и Юрой Борисовым в главных ролях.

Ранее стало известно прокатное название последнего мультфильма Миядзаки в РФ.

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