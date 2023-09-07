Стало известно, сколько Баста получает за концерт

Основатель коммуникационного агентства Guest Management и редактор светской хроники The Symbol Идрис Гитинаев заявил в беседе с iz.ru, что рэпер Василий Вакуленко (Баста) получает около пяти миллионов рублей за концерт.

По словам Гитинаева, артистка Zivert зарабатывает четыре миллиона рублей за выступление, а певец Леонид Агутин — €30–50 тысяч (3,1—5,2 миллиона рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

«В сфере событийного маркетинга рынок восстановился. Я слежу за коллегами и думаю, что в частном сегменте — тоже. Мы активно начинаем развиваться и в этом направлении (частных мероприятий)», — отметил Гитинаев.

В августе сообщалось, что Баста заработал на своем продюсерском центре «Газгольдер» 1,6 миллиона рублей.

В сентябре Вакуленко признался, что купил квартиру за 40-50 миллионов рублей. Он отметил, что приобрел недвижимость у застройщиков около восьми лет назад. Жилье звезды площадью 200 квадратных метров состоит из пяти комнат. Ремонтом помещения занималась жена артиста — Елена Вакуленко-Пинская.

Ранее Zivert рассказала, как ей предлагали «секс за гроши».