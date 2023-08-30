В Москве завершилось прощание с режиссером Глебом Панфиловым, передает РИА Новости.

Церемония прощания прошла в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве.

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов скончался 26 августа на 90-м году жизни.

11 мая Панфилова доставили в институт Склифосовского с инсультом. 18 июня режиссера перевели из реанимации в больничную палату. Врачи оценивали состояние Панфилова как тяжелое.

Глеб Панфилов начал свою карьеру в 1959 году. Он работал заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловского горкома ВЛКСМ. В 1966 году режиссер начал работать на «Ленфильм», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет». Картина удостоилась главного приза кинофестиваля в Локарно.

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