Тимати купил сеть Domino's Pizza, назвав их DOMИNO Pizza

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский выкупили 68 франчайзинговых ресторанов Domino's Pizza и объединяют вокруг себя других франчайзи в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Тимати и Пинского.

В пресс-релизе подчеркнули, что новые владельцы перезапустят сеть пиццерий под брендом DOMИNO Pizza, сохранив франчайзинговых партнеров, 120 ресторанов и более двух тысяч сотрудников по всей России.

Первая пиццерия открылась 30 августа на Ходынском бульваре в Москве. Тимати и Пинский планируют улучшить рецептуру блюд, внедрить систему проверки качества на основе ИИ и др.

«В DOMИNO сохранят наследие Domino's и 20-летний опыт работы в стране, но добавят бренду легкости и актуальности», — отмечается в сообщении.

Как признался Тимати на открытии ресторана, у него вместе с партнером уже есть позитивный опыт со Stars Coffee, поэтому он не сомневается в успехе нового бизнеса.

«Я уверен, уже в течение пары месяцев будут видны качественные изменения в наших пиццериях», — заявил Тимати.

В конце июня Тимати вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

21 августа сообщалось, что Domino's Pizza подаст заявление о банкротстве в России. Оператор бренда DP Eurasia приостановил инвестиции в страну и отказался от роялти от российского бизнеса.

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