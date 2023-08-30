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Роза Сябитова высказалась о половом воспитании в школах

Телеведущая Сябитова заявила, что родители должны заниматься половым воспитанием

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Личный архив Розы Сябитовой

Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что половым воспитанием детей должны заниматься родители, а не школа.

По мнению Сябитовой, школе стоит делать «информационные вбросы» и давать базовые знания, азы, но не углубляться в историю каждого ученика. Она напомнила, что в ее время были уроки труда, где мальчики делали табуретки, а девочки шили и пекли. Это она считает правильным подходом.

Сябитова уверена, что просьбы ввести половое воспитание в школах — это попытка некоторых отцов и матерей «отказа от собственной роли родителя». Она привела в пример свою мать.

«Когда мама пришла забирать меня из школы и начала предъявлять претензии учительнице. Она говорила: «Я отдала вам ребенка в школу, вы и воспитывайте». На что учительница ответила: «Не школа воспитывает, а родители. Мы даем знания и корректируем по мере возможностей», — вспомнила звезда.

В августе Сябитова выразила мнение, что браки молодых людей нередко распадаются из-за неопытности партнеров.

Ранее Роза Сябитова объяснила, почему Настя Ивлеева не смогла построить крепкие отношения на телешоу.

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