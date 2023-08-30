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Галкин высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом после отмены концерта

Комик Галкин заявил, что польщен интересом к нему после отмены концерта в Эстонии

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после отмены концерта в Таллине.

Галкин признался, что столкнулся со «злорадными» комментариями после отмены выступления. Однако артист высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом, уточнив, что у него пройдет три концерта в Эстонии — с 16 по 18 февраля 2024 года звезда выступит в Таллине, Тарту и Йыхви.

«Кто только не высказался по поводу того, что у меня концертов теперь в Эстонии не будет. Кто только не высказался! От Соседова (Сергей Соседов — музыкальный критик – прим. «Газеты.Ru») до «МК». От Соседова! Слушайте, я польщен, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлен, что это интересует российскую прессу – будет ли концерт, не будет», — отметил юморист.

Галкин уточнил, что причины отмены концерта бывают разными. Артист отметил, что объявит последующие выступления по мере необходимости.

Поклонники поддержали Галкина, отметив, что ждут его в Таллине. Многие пожелали звезде счастья и успехов в творчестве.

28 августа стало известно, что концерт Галкина, запланированный на 15 сентября 2023 года в Таллине, был отменен.

Ранее Андрей Разин раскрыл, за что благодарен Максиму Галкину.

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