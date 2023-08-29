Вдова Шатунова прилетела в Москву с детьми

Семья певца Юрия Шатунова прилетела в Москву к юбилейному концерту «Здесь был Юра» и открытию памятника ему. Об этом сообщает kp.ru.

Вместе со вдовой Светланой в Россию из Германии прилетели дети звезды — сын Дэннис и дочь Эстелла.

«Песни Юры исполнят его коллеги. А семья покажет поклонникам редкие видеокадры закулисной жизни Юры», — пообещала Шатунова.

По словам Светланы, памятник стоимостью 10 млн руб. выбирала и оплачивала семья — это двухметровая скульптура артиста из бронзы.

«Памятник пока в процессе изготовления, скульптор почти уже все сделала, осталось отлить руки. На памятнике будет полное имя мужа и его автограф», — сказала она.

6 сентября Шатунову исполнилось бы 50 лет. Посвященный ему концерт состоится 17 октября в «Крокус Сити Холле».

В июне поклонники Шатунова попросили депутата Госдумы Дмитрия Гусева помочь назвать именем артиста сквер в центре Москвы.

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