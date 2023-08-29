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Избитый пермским охранником дрессировщик забыл свой возраст

Избитый дрессировщик Корчагин вспомнил клички верблюдов, но забыл свой возраст

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Игорь Корчагин/VK

Дрессировщик Игорь Корчагин, которого избил в цирковой гостинице в Перми охранник, не может вспомнить свой возраст. Об этом написали коллеги артиста в Telegram-канале «Цирковые».

В Минздраве Пермского края коллеги заявили, что пациент находится в сознании, в стабильном состоянии средней степени тяжести.

По словам артистов, Корчагин разговаривает, и память к нему возвращается.

«Помнит фамилии близких, клички верблюдов, но пока не помнит сколько ему лет. По громкой связи уже несколько раз общался с коллегами и близкими. На кровати сам переворачивается, пока не садится и не встает. Руки, ноги подвижны, но мышцы атрофированы», — уточняется в посте.

Известно, что Корчагина перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что во время конфликта с ЧОПом Корчагин получил очень тяжелые травмы и впал в кому, у него был диагностирован отек мозга.

По словам Запашного и очевидцев, группа ЧОПа была вызвана по неизвестной причине и «устроила настоящую бандитскую разборку» с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов.

Ранее Лариса Голубкина прокомментировала сообщения о своей госпитализации.

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