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Фассбендер стал наемником в трейлере «Убийцы» Дэвида Финчера

Вышел трейлер фильма Финчера «Убийца» с Фассбендером и Суинтон

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового боевика Дэвида Финчера «Убийца» с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон в главных ролях.

Главный герой картины — безымянный наемный убийца (Майкл Фассбендер). Киллер поджидает свою очередную жертву, однако впадает в психологический кризис. Разбирающегося с собственной головой наемника вычисляет проницательный полицейский.

Также в «Убийце» снялись Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Моник Гэндертон, Арлисс Ховард и Керри О'Мэлли.

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Netflix

Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 30 августа по 9 сентября. 10 ноября цифровая премьера фильма состоится на Netflix.

До этого киностудия Lionsgate на своем YouTube-канале опубликовала трейлер боевика «Неудержимые 4». В трейлере показали комментарии от фанатов франшизы с просьбой присвоить новой части возрастной рейтинг «18+» и добавить больше насилия.

Ранее актриса Лариса Голубкина прокомментировала сообщения о своей госпитализации.

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