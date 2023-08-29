Марк Тишман о дружбе с Паршутой: «мы вместе уже 16 лет»

Близкий круг певца Марка Тишмана состоит из его друзей, с которыми он познакомился в Москве. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью WomanHit.ru.

«Из детства [друзей] не осталось. Из близких друзей — [певица] Юля Паршута, с которой мы вместе уже 16 лет. <...> Остальные друзья — это те, которых я приобрел в последнее десятилетие», — поделился исполнитель.

Говоря о своих увлечениях, Тишман признался, что любит общаться с друзьями, однако, чаще всего занимается в мыслях своей деятельностью. Кроме того, по его словам, ему нравится играть в мафию.

«Все-таки профдеформация происходит — в какие-то моменты у тебя отключаются рациональные, связанные с логикой центры. А эта игра помогает тебе их включить. Я вижу, что есть люди, которые занимаются юриспруденцией, авторским правом, чем-то еще, у них мозг работает вообще по-другому. Но чутье, я понимаю, у меня работает хорошо», — отметил певец.

В апреле Марк Тишман говорил, что стал артистом вопреки желанию родителей. Однако, по его словам, мать и отец в итоге поддержали его выбор, поверив в успех сына.

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